Прудникова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прудников Валентин Максимови
Отец ребёнка: Прудников Максим Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прудникова Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Прудников Максим Захарович
Рождение ребёнка
06.02.1941
Сын: Прудников Николай Максимович
Отец ребёнка: Прудников Максим Захарович
Смерть
Неизвестно