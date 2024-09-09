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Прудникова Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудников Максим Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудников Максим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прудников Валентин Максимови

Отец ребёнка: Прудников Максим Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прудникова Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Прудников Максим Захарович

Рождение ребёнка
06.02.1941

Сын: Прудников Николай Максимович

Отец ребёнка: Прудников Максим Захарович

Смерть
Неизвестно

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