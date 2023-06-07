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Сурова Ксения Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1741

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Суров Авдей Тимофеев

Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Елена Тимофеева

Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Меланья Тимофеева

Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов

Рождение ребёнка
1729

Сын: Суров Ефим Тимофеев

Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов

Рождение ребёнка
1732

Сын: Суров Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Суров Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов

Смерть
После 1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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