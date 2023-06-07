Сурова Ксения Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1711
Сын: Суров Авдей Тимофеев
Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Елена Тимофеева
Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Меланья Тимофеева
Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
1729
Сын: Суров Ефим Тимофеев
Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Суров Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Суров Тимофей Лукьянов
Смерть
После 1741
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)