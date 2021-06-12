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Кузьмина Елена Феофановна

Место рождения

с.Бол Акса, Татарская АССР

Дата рождения

14.01.1931

Дата смерти

12.06.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Бол Акса, Татарская АССР
Бракосочетание
12.02.1950

Муж: Кузьмина Василий Тереньевич

Рождение ребёнка
15.11.1950

Дочь: Барышников Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кузьмина Василий Тереньевич

Смерть
12.06.2021
с.Малая Акса, Татарская АССР
Похороны
Неизвестно
с.Малая Акса, Татарская АССР
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