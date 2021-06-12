Кузьмина Елена Феофановна
Место рожденияс.Бол Акса, Татарская АССР
Дата рождения14.01.1931
Дата смерти12.06.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1950
Рождение ребёнка
15.11.1950
Дочь: Барышников Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кузьмина Василий Тереньевич
Смерть
12.06.2021
с.Малая Акса, Татарская АССР
Похороны
Неизвестно
с.Малая Акса, Татарская АССР