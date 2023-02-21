Слепова Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепова Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Вычислено 1822 г.р.
Вычислено 1829 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Слепов Иван Козьмин

Отец ребёнка: Слепов Кузьма Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Слепов Антон Козмин

Отец ребёнка: Слепов Кузьма Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Слепов Ефим Козмин

Отец ребёнка: Слепов Кузьма Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепов Кузьма Петров

Смерть
Неизвестно
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