Слепова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Сын: Слепов Иван Козьмин
Отец ребёнка: Слепов Кузьма Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Слепов Антон Козмин
Отец ребёнка: Слепов Кузьма Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Слепов Ефим Козмин
Отец ребёнка: Слепов Кузьма Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепов Кузьма Петров
Смерть
Неизвестно