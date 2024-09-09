Быков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быков Владимир? Александрович
Мать ребёнка: Быкова (Климина) Христина Федоровна
Бракосочетание
Около 1912
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Быкова (Климина) Христина Федоровна
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Бессонова (Быкова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Быкова (Климина) Христина Федоровна
Смерть
Неизвестно