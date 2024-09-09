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Быков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Владимир? Александрович

Мать ребёнка: Быкова (Климина) Христина Федоровна

Бракосочетание
Около 1912

Жена: Быкова (Климина) Христина Федоровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Быков Яков Александрович

Мать ребёнка: Быкова (Климина) Христина Федоровна

Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Бессонова (Быкова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Быкова (Климина) Христина Федоровна

Смерть
Неизвестно

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