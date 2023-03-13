Шадёркина Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Шадёркин Александр Агапович
Отец ребёнка: Шадёркин Агап Петрович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Шадёркин Агап Петрович
Старого толка
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Шадёркин Агап Петрович
Смерть
Неизвестно