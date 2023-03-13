Шадёркина Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШадёркина Василиса Ивановна

Шадёркина Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадёркин Агап Петрович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Шадёркин Александр Агапович

Отец ребёнка: Шадёркин Агап Петрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шадёркин Лука Агапович

Отец ребёнка: Шадёркин Агап Петрович

Старого толка
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шадёркин Ермил Агапович

Отец ребёнка: Шадёркин Агап Петрович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.