Сермягина (Васильева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сермягина (Васильева) Анна Дмитриевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.12.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сермягин Евгений Трофимович

Рождение ребёнка
29.06.1956

Дочь: Полываная (Сермягина) Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Сермягин Евгений Трофимович

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
Неизвестно

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