Сермягина (Васильева) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1956
Дочь: Полываная (Сермягина) Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Сермягин Евгений Трофимович
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Смерть
Неизвестно