Сунчалеев МЯГЯЗЬ ХАЛИЛОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова ЭММА МЯГЯЗЬЕВНА
Мать ребёнка: Сунчалеева МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сунчалеев АНДРЕЙ МЯГЯЗЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Сунчалеева МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно