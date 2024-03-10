Сунчалеев МЯГЯЗЬ ХАЛИЛОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунчалеев МЯГЯЗЬ ХАЛИЛОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сунчалеев ХАЛИЛ ФАЗЛУЛОВИЧ

Мать: Сунчалеева САБИРА ИСХАКОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова ЭММА МЯГЯЗЬЕВНА

Мать ребёнка: Сунчалеева МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сунчалеев АНДРЕЙ МЯГЯЗЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Сунчалеева МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сунчалеева МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА

Смерть
Неизвестно

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