Косолапов Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косолапов Борис Михайлович
Мать: Косолапова Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Косолапова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Алена Александровна
Мать ребёнка: Косолапова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Евгения Александровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно