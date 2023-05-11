Ваховский (Vakhovskiy) Дмитрий Николаевич
Место рожденияKam'yanyi Brid, Baranivs'kyi district, Zhytomyr Oblast, Ukraine
Дата рождения08.11.1898
Дата смерти15.09.1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ваховская Владислава Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ваховская Владислава Иннокентьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ваховский Зенен Дмитриевич
Мать ребёнка: Ваховская Владислава Иннокентьевна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ваховский (Wachowska, Wachowski, Vakhovsky) Бронислав Дмитриевич
Мать ребёнка: Ваховская Владислава Иннокентьевна
Смерть
15.09.1965