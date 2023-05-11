Ваховский (Vakhovskiy) Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваховский (Vakhovskiy) Дмитрий Николаевич

Место рождения

Kam'yanyi Brid, Baranivs'kyi district, Zhytomyr Oblast, Ukraine

Дата рождения

08.11.1898

Дата смерти

15.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1898

Отец: Ваховский Николай Никодимович

Мать: Ваховская Анастасия Маркианова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваховская Владислава Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ваховская Владислава Иннокентьевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ваховский Зенен Дмитриевич

Мать ребёнка: Ваховская Владислава Иннокентьевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ваховский (Wachowska, Wachowski, Vakhovsky) Бронислав Дмитриевич

Мать ребёнка: Ваховская Владислава Иннокентьевна

Смерть
15.09.1965

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