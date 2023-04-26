Меркулова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Меркулов Степан Герасимович

Отец ребёнка: Меркулов Герасим Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Меркулов Евдоким Герасимович

Отец ребёнка: Меркулов Герасим Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Меркулов Нассон Герасимович

Отец ребёнка: Меркулов Герасим Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1772
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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