Меркулова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739
Сын: Меркулов Степан Герасимович
Отец ребёнка: Меркулов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Меркулов Евдоким Герасимович
Отец ребёнка: Меркулов Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Меркулов Нассон Герасимович
Отец ребёнка: Меркулов Герасим Иванович
Смерть
1772