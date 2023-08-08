Мухатаева Матрона Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухатаева Матрона Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1891

Дата смерти

22.01.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
22.01.1976
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