Корчагина (Юртаева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина (Юртаева) Анастасия Ивановна

Место рождения

Село Васильевка Сеченовского района Горьковской области

Дата рождения

01.10.1914

Дата смерти

22.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1914

Отец: Юртаев Иван

Мать: Юртаева Соломонида

Рождение ребёнка
19.08.1935

Дочь: Пигалова (Корчагина) Надежда

Отец ребёнка: Корчагин Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1937

Дочь: Карманова (Корчагина) Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Корчагин Андрей Васильевич

Смерть
22.07.1995

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