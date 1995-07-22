Корчагина (Юртаева) Анастасия Ивановна
Место рожденияСело Васильевка Сеченовского района Горьковской области
Дата рождения01.10.1914
Дата смерти22.07.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1914
Отец: Юртаев Иван
Мать: Юртаева Соломонида
Рождение ребёнка
19.08.1935
Дочь: Пигалова (Корчагина) Надежда
Отец ребёнка: Корчагин Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
14.12.1937
Дочь: Карманова (Корчагина) Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Корчагин Андрей Васильевич
Смерть
22.07.1995