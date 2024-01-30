Дмитриенко Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриенко Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриенко Люся

Мать ребёнка: Дмитриенко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриенко Владимир

Мать ребёнка: Дмитриенко Наталья

Рождение ребёнка
15.11.1936

Сын: Дмитриенко Николай Егорович

Мать ребёнка: Дмитриенко Наталья

Смерть
Неизвестно

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