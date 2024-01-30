Дмитриенко Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриенко Люся
Мать ребёнка: Дмитриенко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриенко Владимир
Мать ребёнка: Дмитриенко Наталья
Рождение ребёнка
15.11.1936
Сын: Дмитриенко Николай Егорович
Мать ребёнка: Дмитриенко Наталья
Смерть
Неизвестно