Благодатских Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Благодатских (Благодатских) Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Благодатских Кондратий
Рождение ребёнка
17.04.1916
Сын: Благодатских Семен Кондратьевич
Отец ребёнка: Благодатских Кондратий
Смерть
1963