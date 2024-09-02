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Благодатских Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благодатских Кондратий

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Благодатских (Благодатских) Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Благодатских Кондратий

Рождение ребёнка
17.04.1916

Сын: Благодатских Семен Кондратьевич

Отец ребёнка: Благодатских Кондратий

Смерть
1963

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