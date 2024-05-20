Туйматов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.?
Сын: Туйматов Серафим Иванович
Мать ребёнка: Туйматовп Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Туйматовп Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
12.08.1938
Дочь: Чиркова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Туйматовп Ирина Антоновна