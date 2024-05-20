Туйматов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туйматов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.?

Сын: Туйматов Серафим Иванович

Мать ребёнка: Туйматовп Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Туйматов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Туйматовп Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
12.08.1938

Дочь: Чиркова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Туйматовп Ирина Антоновна

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