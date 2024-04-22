Ефросинья Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Лукина

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Фёкла Осипова

Отец ребёнка: Осип Матвеев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1773

Сын: Андрей Осипов

Отец ребёнка: Осип Матвеев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Иван Осипов

Отец ребёнка: Осип Матвеев

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Матвеев

Смерть
Неизвестно
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