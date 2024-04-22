Ефросинья Лукина
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Фёкла Осипова
Отец ребёнка: Осип Матвеев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Андрей Осипов
Отец ребёнка: Осип Матвеев
Рождение ребёнка
1776
Сын: Иван Осипов
Отец ребёнка: Осип Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Матвеев
Смерть
Неизвестно