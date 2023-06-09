Быкова (Заколодкина) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1990
Сын: Быков Ян Сергеевич
Отец ребёнка: Быков Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
07.07.2009
Сын: Быков Глеб Сергеевич
Отец ребёнка: Быков Сергей Геннадьевич