Быкова (Заколодкина) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Заколодкина) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.04.1990

Сын: Быков Ян Сергеевич

Отец ребёнка: Быков Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
07.07.2009

Сын: Быков Глеб Сергеевич

Отец ребёнка: Быков Сергей Геннадьевич

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