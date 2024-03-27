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Менкин Апка

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1689

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1714 г.р.
Около 1744 г.р.

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Минька

Мать: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1714

Сын: Апкин Абразяк

Мать ребёнка: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Муса Апкин

Мать ребёнка: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
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