Менкин Апка
Место рожденияд.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1689
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Минька
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1714
Сын: Апкин Абразяк
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Муса Апкин
д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно