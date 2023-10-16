Путилин Антон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1851
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Путилин Федор Михайлович???
Мать: Путилина Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвинова) Феодосья Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1851