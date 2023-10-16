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Путилин Антон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Путилин Федор Михайлович???

Мать: Путилина Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвинова) Феодосья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Путилин Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1851

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