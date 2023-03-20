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Петрова Наталия Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Петров Андрей Маркович

Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Февронья Марковна

Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Петров Флор Маркович

Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ольга Марковна

Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Петров Тимофей Маркович

Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Марк Финогенович

Смерть
Неизвестно
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