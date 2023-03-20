Петрова Наталия Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Февронья Марковна
Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Петров Флор Маркович
Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ольга Марковна
Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Петров Марк Финогенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно