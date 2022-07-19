Большакова (Белая) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Белая) Лидия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Белый Павел Владимирович

Мать: Белая (Мотылькова) Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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