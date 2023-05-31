Овсиенко Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1942
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1942
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсиенко Сергей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
14.02.1964
Муж: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1968
Дочь: Ложечка Наталья Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
18.06.1980
Муж: скрыто настройками приватности
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область