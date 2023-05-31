Овсиенко Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсиенко Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1942

Пол

Женский

Отец

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Мать

1914 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1942

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Маршанская Антонина Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсиенко Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
14.02.1964

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1968

Дочь: Ложечка Наталья Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
18.06.1980

Муж: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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