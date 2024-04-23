Марианна Ниловна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти19.03.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Нил Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.02.1870
Муж: Артемий Антонович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марфа Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Антонович
Рождение ребёнка
03.10.1874
Дочь: Марфа Иосифовна?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.07.1877
Сын: Иуда Иосифович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.1879
Сын: Еремей Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.03.1881
Дочь: Дарья Григорьевна?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Дарья Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Антонович
Каменка, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1883
Сын: Демьян Степанович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.1886
Сын: Евтихий Сидорович?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.06.1891
Сын: Фёдор Артемьевич
Отец ребёнка: Артемий Антонович
Смерть
19.03.1915