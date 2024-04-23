Марианна Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарианна Ниловна

Марианна Ниловна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

19.03.1915

Пол

Женский

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Нил Григорьевич

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1870

Муж: Артемий Антонович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марфа Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Антонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1874

Дочь: Марфа Иосифовна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1877

Сын: Иуда Иосифович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.04.1879

Сын: Еремей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1881

Дочь: Дарья Григорьевна?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Дарья Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Антонович

Каменка, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.08.1883

Сын: Демьян Степанович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1886

Сын: Евтихий Сидорович?

Отец ребёнка: не указан

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.06.1891

Сын: Фёдор Артемьевич

Отец ребёнка: Артемий Антонович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
19.03.1915

Мы используем куки для улучшения работы сайта.