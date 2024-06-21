Павлова (Панферова) Александра Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Панферова) Александра Филиповна

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Место рождения

д.Павловка, Красивский район, Тамбовской области

Дата рождения

01.05.1900

Дата смерти

11.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1900

Отец: Панферов Филип Степанович

Мать: Панферова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володя 4 мес (5)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай 1,5 лет (1)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брат 3

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брат 2

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.09.1931

Дочь: Родюкова (Павлова) Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Иванович

Смерть
11.03.1984

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