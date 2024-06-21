Павлова (Панферова) Александра Филиповна
Место рожденияд.Павловка, Красивский район, Тамбовской области
Дата рождения01.05.1900
Дата смерти11.03.1984
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1900
Отец: Панферов Филип Степанович
Мать: Панферова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володя 4 мес (5)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай 1,5 лет (1)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат 3
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат 2
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.09.1931
Дочь: Родюкова (Павлова) Раиса Дмитриевна
Отец ребёнка: Павлов Дмитрий Иванович
Смерть
11.03.1984