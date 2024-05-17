Ялычкина Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 62 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173, №48).
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ялычкин Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров
Указан в возрасте 25 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: (Ялычкина) Федосья Иванова
Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров
Указана в возрасте 5 лет "на прошлую ревизию (1782)" в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров
Указан в возрасте 9 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Ялычкин Яков Иванов
Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров
Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №49). Упоминается в во... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Ялычкин Павел Иванов
Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 20 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №49).
Рождение ребёнка
1798
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров
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Смерть
Неизвестно