Ялычкина Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялычкина Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1786 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминается в возрасте 38 лет в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 62 лет в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173, №48).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ялычкин Иван Петров

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Ялычкин Степан Иванов

Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров

Указан в возрасте 25 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: (Ялычкина) Федосья Иванова

Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров

Указана в возрасте 5 лет "на прошлую ревизию (1782)" в РС 1795 года деревни Братиловой (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Ялычкин Максим Иванов

Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров

Указан в возрасте 9 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.)
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Ялычкин Яков Иванов

Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров

Упоминается в возрасте 6 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №49). Упоминается в во... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Ялычкин Павел Иванов

Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров

Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1795 года деревни Братилово (ГАРО 129-7-33, лист 392об.) Упоминается в возрасте 20 лет в РС 1811 деревни Братилово (ГАРО 129-17-33, лист 767, №49).
Рождение ребёнка
1798

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ялычкин Иван Петров

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Смерть
Неизвестно

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