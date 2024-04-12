Полозаева (Трофимова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.09.1880
Дата смерти13.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1880
Рождение ребёнка
18.09.1909
Дочь: Агапова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
08.08.1911
Сын: Полозаев Пантелей Дмитриевич
Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич
Молоди, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1913
Дочь: Астахова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
09.05.1917
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
20.09.1923
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич
Рождение ребёнка
01.07.1926
Дочь: Онучкова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.07.1954