Полозаева (Трофимова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолозаева (Трофимова) Надежда Ивановна

Полозаева (Трофимова) Надежда Ивановна

Место рождения

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.09.1880

Дата смерти

13.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1880

Отец: Трофимов Иван Трофимович

Мать: Трофимова Прасковья Андреевна

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1909

Дочь: Агапова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Полозаев Пантелей Дмитриевич

Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Молоди, Струго-Красненский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.06.1913

Дочь: Астахова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
09.05.1917

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
20.09.1923

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Рождение ребёнка
01.07.1926

Дочь: Онучкова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полозаев Дмитрий Евстигнеевич

Смерть
13.07.1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close