Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юков (Пичкалева) Александра Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пичкалев Афанасий Терентьевич

Мать: Пичкалева Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юков Викторо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юков Роман Викторович

Отец ребёнка: Юков Викторо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юков Михаил Викторович

Отец ребёнка: Юков Викторо

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юков Викторо

Смерть
Неизвестно

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