Васильев Николай Александрович 10.07.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Николай Александрович

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

10.07.1994

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

1972 г.р.

Жена

1994 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1994

Отец: Васильев Александр Николаевич

Мать: Васильева (Тихонова) Ирина Юрьевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
До 2012
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
С 2012 по 2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева | Current education:1
Место жительства
С 2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 2017
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Инженер-конструктор | ПАО им. Туполева
Бракосочетание
10.08.2019

Жена: Васильева (Мышова) Ольга Валерьевна

Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
18.01.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева (Мышова) Ольга Валерьевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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