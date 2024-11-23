Васильев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения10.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1994
Место жительства
До 2012
Образование
С 2012 по 2016
КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева | Current education:1
Место жительства
С 2012
Работа или профессия
С 2017
Инженер-конструктор | ПАО им. Туполева
Бракосочетание
10.08.2019
Чебоксары, Россия
Рождение ребёнка
18.01.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева (Мышова) Ольга Валерьевна