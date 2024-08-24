Садчиков Исидор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Садчиков Иван Александров
Мать: Садчикова Анна Абрамова
Бракосочетание
02.11.1890
Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область
Свидетели: Оренбургской губернии Ташлинской волости, села Разномойки крестьянин Иван Пятаев, Андрей Сутулов за них неграмотных расписался Иван Мягков: по невесте Черниговской губернии Новогородского у... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1893
Дочь: Зименкова (Садчикова) Варвара Исидорова
Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева
Илецкая мещанка. Приход села Кондауровки. Восприемники: Черниговской губ., Новогородского уезда, Протопоповской волости, села Новогута крестьянин Тихон Корнильев Диченко и мещанская девица Надежда Ива... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Евсюкова (Садчикова) Евдокия Исидорова
Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: Садчикова Мария Исидорова
Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева
Восприемники: того же хутора крестьянин Никита Степанов Александров и крестьянская девица Наталья Корнильева Диченкова (Диченко).
Рождение ребёнка
28.03.1904
Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева
У Илецкого мещанина Садчикова Исидора Иванова. Восприемники: того же хутора крестьянин Тихон Корнильев Диченко (родной брат Евдокии Корнильевой) и крестьянская жена Надежда Иванова Тарасова (родная с... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1906
Дочь: Садчикова Екатерина Исидорова
Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева
Восприемники: того же хутора крестьянин Тихон Корнильев Диченко и крестьянская жена Наталья Корнильева Шивцова
Смерть
Неизвестно