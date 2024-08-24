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Садчиков Исидор Иванов

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Садчиков Иван Александров

Мать: Садчикова Анна Абрамова

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
02.11.1890

Жена: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Кондуровка, Саракташский район, Оренбургская область
Свидетели: Оренбургской губернии Ташлинской волости, села Разномойки крестьянин Иван Пятаев, Андрей Сутулов за них неграмотных расписался Иван Мягков: по невесте Черниговской губернии Новогородского у... Показать все
Рождение ребёнка
07.12.1893

Дочь: Зименкова (Садчикова) Варвара Исидорова

Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Илецкая мещанка. Приход села Кондауровки. Восприемники: Черниговской губ., Новогородского уезда, Протопоповской волости, села Новогута крестьянин Тихон Корнильев Диченко и мещанская девица Надежда Ива... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Евсюкова (Садчикова) Евдокия Исидорова

Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: Садчикова Мария Исидорова

Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: того же хутора крестьянин Никита Степанов Александров и крестьянская девица Наталья Корнильева Диченкова (Диченко).
Рождение ребёнка
28.03.1904

Сын: Садчиков Марк Исидоров

Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
У Илецкого мещанина Садчикова Исидора Иванова. Восприемники: того же хутора крестьянин Тихон Корнильев Диченко (родной брат Евдокии Корнильевой) и крестьянская жена Надежда Иванова Тарасова (родная с... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1906

Дочь: Садчикова Екатерина Исидорова

Мать ребёнка: Садчикова (Диченко) Евдокия Корнильева

Нижняя Черноречка, Орский уезд, Оренбургская губерния
Восприемники: того же хутора крестьянин Тихон Корнильев Диченко и крестьянская жена Наталья Корнильева Шивцова
Смерть
Неизвестно

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