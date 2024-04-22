Лехман Нина Яковлевна (Нехама Ципа) Зусиевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Беленькая Роза Менделевна
Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович
Рождение ребёнка
28.12.1913
Дочь: Трубникова Анна Марковна
Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Беленькая Зина
Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Беленькая Зинаида Марковна
Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович
Рождение ребёнка
05.08.1923
Дочь: Кацман Ирина Марковна
Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович
Бракосочетание
С 1935 по 1936
Смерть
1968
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург