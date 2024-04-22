Лехман Нина Яковлевна (Нехама Ципа) Зусиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лехман Нина Яковлевна (Нехама Ципа) Зусиевна

Место рождения

Чашники, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Лехман Янкель-Зуша Давид-Ицков

Мать: Лехман Мирка (Мирел) Нохимовна

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Беленькая Роза Менделевна

Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.12.1913

Дочь: Трубникова Анна Марковна

Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Беленькая Зина

Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Беленькая Зинаида Марковна

Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович

Рождение ребёнка
05.08.1923

Дочь: Кацман Ирина Марковна

Отец ребёнка: Беленький Мендель Шлёмович

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Бракосочетание
С 1935 по 1936

Муж: Беленький Мендель Шлёмович

Чашники, Чашникский район, Витебская область
Смерть
1968
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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