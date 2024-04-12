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Ганичева-Кирсанова Екатерина Александровна

Место рождения

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край

Дата рождения

26.10.1884 ст.

Дата смерти

23.07.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1884 ст.

Отец: Ганичев-Кирсанов Александр Хрисанфович

Мать: Евдокия Евгеньевна

Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
дер. Голенина крестьянин Александр Кирсанов и законная жена его Евдокия Евгеньева, оба правосл. Воспр.: той же дер. девица Надежда Васильева Мирова. Крещ.: свящ. Павел Левитский.
Смерть
23.07.1885 ст.
Голенино, Кубино-Озерский район, Северный край
дер. Голенина кр-нина Александра Хрисанфова Ганичева дочь - Екатерина, 7 мес, от родимого. Погреб.: местный причт на приходском кладбище.
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