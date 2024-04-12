Ганичева-Кирсанова Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения26.10.1884 ст.
Дата смерти23.07.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
26.10.1884 ст.
дер. Голенина крестьянин Александр Кирсанов и законная жена его Евдокия Евгеньева, оба правосл. Воспр.: той же дер. девица Надежда Васильева Мирова. Крещ.: свящ. Павел Левитский.
Смерть
23.07.1885 ст.
дер. Голенина кр-нина Александра Хрисанфова Ганичева дочь - Екатерина, 7 мес, от родимого. Погреб.: местный причт на приходском кладбище.