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Bilinski Иван
Bilinski Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1909
Дата смерти
1909
Пол
Мужской
Отец
Bilinski Joannes
1869 г.р.
Мать
(Наконечная) Катерина
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Bilinski Joannes
Мать:
Катерина
Смерть
1909
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