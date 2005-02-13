Тягунов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягунов Михаил

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Место рождения

Россия

Дата рождения

01.06.1922

Дата смерти

13.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1922

Отец: Тягунов Иван

Мать: Тягунова Раиса

Россия
Рождение ребёнка
14.03.1947

Дочь: Грызлова Лариса

Мать ребёнка: Тягунова Любовь

Рождение ребёнка
10.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тягунова Любовь

Россия
Смерть
13.02.2005
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
3-е/31-й
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