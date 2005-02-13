Тягунов Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.06.1922
Дата смерти13.02.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1922
Отец: Тягунов Иван
Мать: Тягунова Раиса
Россия
Рождение ребёнка
14.03.1947
Дочь: Грызлова Лариса
Мать ребёнка: Тягунова Любовь
Рождение ребёнка
10.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тягунова Любовь
Россия
Смерть
13.02.2005
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
Неизвестно
3-е/31-й