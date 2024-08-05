Анофрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анофрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Семён Анофриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Филарет Анофриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1690

Сын: Фёдор Анофриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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