Анофрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Семён Анофриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Филарет Анофриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1690
Сын: Фёдор Анофриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно