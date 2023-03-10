Савельева (Горбунова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Горбунов Иван
Мать: Горбунова Александра
Рождение ребёнка
1924
Сын: Савельев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Старший
Рождение ребёнка
1925
Сын: Савельев Василий Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Старший
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Старший
Рождение ребёнка
1929
Сын: Савельев Валентин Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Старший
Смерть
1972