Савельева (Горбунова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева (Горбунова) Мария Ивановна

Савельева (Горбунова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Горбунов Иван

Мать: Горбунова Александра

Рождение ребёнка
1924

Сын: Савельев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Старший

Рождение ребёнка
1925

Сын: Савельев Василий Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Старший

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр Старший

Рождение ребёнка
1929

Сын: Савельев Валентин Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Старший

Смерть
1972
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close