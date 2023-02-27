Рогозин Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Рогозин Стефан
Мать: (Рогозина) Ефимия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогозин Егор
Мать ребёнка: (Рогозина) Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Варвара
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рогозин Яким
Мать ребёнка: (Рогозина) Варвара
Бракосочетание
27.04.1883
Жена: не указана
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно