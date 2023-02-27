Рогозин Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Игнат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Рогозин Стефан

Мать: (Рогозина) Ефимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогозин Егор

Мать ребёнка: (Рогозина) Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Варвара

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рогозин Яким

Мать ребёнка: (Рогозина) Варвара

Бракосочетание
27.04.1883

Жена: не указана

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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