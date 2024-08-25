Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна

Место рождения

кр.Ставропольский, с.Николо-Александровское

Дата рождения

1941

Дата смерти

С 1990 по 2000

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Никифоров Михаил Михайлович

Мать: Никифорова (Латышева) Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуев Виталий

Рождение ребёнка
16.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Виталий

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуев Виталий

Смерть
С 1990 по 2000

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