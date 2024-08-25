Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна
Место рождениякр.Ставропольский, с.Николо-Александровское
Дата рождения1941
Дата смертиС 1990 по 2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуев Виталий
Рождение ребёнка
16.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуев Виталий
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуев Виталий
Смерть
С 1990 по 2000