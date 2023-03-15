(Шуртакова) Наталья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шуртакова) Наталья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1968

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1968

Отец: Шуртаков Евгений Вениаминович

Мать: Шуртакова Анна

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