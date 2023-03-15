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(Шуртакова) Наталья Евгеньевна
(Шуртакова) Наталья Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.12.1968
Пол
Женский
Отец
Шуртаков Евгений Вениаминович
1942 г.р.
Мать
Шуртакова Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1968
Отец:
Шуртаков Евгений Вениаминович
Мать:
Шуртакова Анна
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