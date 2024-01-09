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Лебедев Григорий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Лебедев Андрей Семенович

Мать: Лебедева Ольга Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Лебедева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Лебедева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Лебедев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Лебедева Анна Ивановна

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