Лебедев Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Лебедев Андрей Семенович
Мать: Лебедева Ольга Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: Лебедева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Лебедева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебедева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Лебедев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Лебедева Анна Ивановна