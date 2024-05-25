Исмагилова Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1923
Дочь: (Исмагилова) Нурлыгаян Хусаиновна
Отец ребёнка: Исмагилов Хусаин Исмагилович
Рождение ребёнка
16.07.1926
Дочь: (Исмагилова) Набира Хусаиновна
Отец ребёнка: Исмагилов Хусаин Исмагилович
Рождение ребёнка
03.04.1928
Дочь: (Исмагилова) Мунавара Хусаиновна
Отец ребёнка: Исмагилов Хусаин Исмагилович
Рождение ребёнка
16.07.1930
Сын: Исмагилов Анвар Хусаинович
Отец ребёнка: Исмагилов Хусаин Исмагилович
Смерть
Неизвестно