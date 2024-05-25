Исмагилова Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилова Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Хусаин Исмагилович

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1923

Дочь: (Исмагилова) Нурлыгаян Хусаиновна

Отец ребёнка: Исмагилов Хусаин Исмагилович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1926

Дочь: (Исмагилова) Набира Хусаиновна

Отец ребёнка: Исмагилов Хусаин Исмагилович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1928

Дочь: (Исмагилова) Мунавара Хусаиновна

Отец ребёнка: Исмагилов Хусаин Исмагилович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1930

Сын: Исмагилов Анвар Хусаинович

Отец ребёнка: Исмагилов Хусаин Исмагилович

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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