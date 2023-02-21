Блинова (Блинова) Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770 ст.
Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Огородникова Параскева Родионовна
Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович
Рождение ребёнка
1775 ст.
Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Марфа Родионовна
Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Акилина Родионовна
Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Евдокия Родионовна
Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Варвара Родионовна
Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно