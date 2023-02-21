Блинова (Блинова) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Блинова) Анна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Блинов Савва Родионович

Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Огородникова Параскева Родионовна

Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Блинов Яким Родионович

Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Марфа Родионовна

Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович

Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Акилина Родионовна

Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Евдокия Родионовна

Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Блинов Ефим Родионович

Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Варвара Родионовна

Отец ребёнка: Блинов Родион Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Родион Герасимович

Смерть
Неизвестно
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