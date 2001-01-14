Морозов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.02.1941
Дата смерти14.01.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1941
Отец: Морозов Михаил
Бракосочетание
03.09.1973
Крыловка, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.12.1974
Дочь: Шурыгина (Морозова) Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна
Рождение ребёнка
29.07.1976
Дочь: Коренева (Морозова) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна
Развод
Около 1979
Смерть
14.01.2001
рак гортани