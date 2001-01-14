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Морозов Виктор Михайлович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

22.02.1941

Дата смерти

14.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1941

Отец: Морозов Михаил

Мать: Морозова Харитина Федоровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
03.09.1973

Жена: Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна

Крыловка, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.12.1974

Дочь: Шурыгина (Морозова) Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1976

Дочь: Коренева (Морозова) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Около 1979

Жена: Морозова (Ковалюк) Вера Федосеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.01.2001
Москва, город федерального значения Москва
рак гортани

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