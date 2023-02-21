Шрамова (Васильева) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1926
Дата смерти11.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1926
Рождение ребёнка
09.08.1954
Дочь: Варзина Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Шрамов Сергей
Рождение ребёнка
13.05.1960
Отец ребёнка: Шрамов Сергей
Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шрамов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шрамов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестный Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Неизвестный Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шрамов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шрамова Ольга Сергееевна
Отец ребёнка: Шрамов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шрамов Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Шрамов Сергей
Смерть
11.11.1986