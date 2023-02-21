Шрамова (Васильева) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрамова (Васильева) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1926

Дата смерти

11.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1926

Отец: Васильев Афанасий Васильевич

Мать: Васильева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.08.1954

Дочь: Варзина Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Шрамов Сергей

Кировск, город Кировск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.05.1960

Сын: Шрамов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Шрамов Сергей

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрамов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Шрамов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шрамов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестный Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Неизвестный Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрамов Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шрамов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шрамова Ольга Сергееевна

Отец ребёнка: Шрамов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шрамов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Шрамов Сергей

Смерть
11.11.1986
Кировск, город Кировск, Мурманская область
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