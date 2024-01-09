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Бунаева Галина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.12.1955

Сын: Бунаев Виссарион Данилович

Отец ребёнка: Бунаев Данил Дашиевич

Смерть
Неизвестно

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