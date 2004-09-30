Низамов Имами — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамов Имами

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1935

Дата смерти

30.09.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низамова (Бикмаматова) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низамова (Бикмаматова) Раиса

Рождение ребёнка
18.10.1961

Дочь: Кувшинова (Низамова) Асия

Мать ребёнка: Низамова (Бикмаматова) Раиса

Смерть
30.09.2004

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