Низамов Имами
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1935
Дата смерти30.09.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Низамова (Бикмаматова) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1961
Дочь: Кувшинова (Низамова) Асия
Мать ребёнка: Низамова (Бикмаматова) Раиса
Смерть
30.09.2004