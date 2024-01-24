Сулейманова Салтанат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сулейманов Абдулвахид
Мать: Ибрагимова Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магомедов Магомед
Отец ребёнка: Магомедов Зайнудин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Патюля
Отец ребёнка: Магомедов Зайнудин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Зарема
Отец ребёнка: Магомедов Зайнудин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магомедова Асият
Отец ребёнка: Магомедов Зайнудин