Сулейманова Салтанат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманова Салтанат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сулейманов Абдулвахид

Мать: Ибрагимова Патимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магомедов Магомед

Отец ребёнка: Магомедов Зайнудин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Патюля

Отец ребёнка: Магомедов Зайнудин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Зарема

Отец ребёнка: Магомедов Зайнудин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магомедова Асият

Отец ребёнка: Магомедов Зайнудин

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