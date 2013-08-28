Белоусов Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1943

Дата смерти

28.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1943

Отец: Белоусов Михаил

Мать: Крылова Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
28.08.2013

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