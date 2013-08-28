Белоусов Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1943
Дата смерти28.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1943
Отец: Белоусов Михаил
Мать: Крылова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Смерть
28.08.2013