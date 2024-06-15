Тетерев Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тетерев Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

1996 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971

Отец: не указан

Мать: Елена Онуфриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тетерева Елена Александровна

Рождение ребёнка
06.11.1996

Дочь: Тетерева Полина Викторовна

Мать ребёнка: Тетерева Елена Александровна

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