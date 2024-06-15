Тетерев Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1971
Отец: не указан
Мать: Елена Онуфриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тетерева Елена Александровна
Рождение ребёнка
06.11.1996
Дочь: Тетерева Полина Викторовна
Мать ребёнка: Тетерева Елена Александровна