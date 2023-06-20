Pawel
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Elena
Мать ребёнка: Avdotja Klimonova
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Akulina
Мать ребёнка: Avdotja Klimonova
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ilja Larionov
Мать ребёнка: Avdotja Klimonova
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Salomonida
Мать ребёнка: Avdotja Klimonova
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Darja
Мать ребёнка: Avdotja Klimonova
Смерть
Неизвестно