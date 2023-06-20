Pawel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pawel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

1819 г.р.
1833 г.р.
1836 г.р.
1837 г.р.
1843 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Afanasiy

Мать: Darja

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Matrena

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Elena

Мать ребёнка: Avdotja Klimonova

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Akulina

Мать ребёнка: Avdotja Klimonova

Рождение ребёнка
1837

Сын: Ilja Larionov

Мать ребёнка: Avdotja Klimonova

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Salomonida

Мать ребёнка: Avdotja Klimonova

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Darja

Мать ребёнка: Avdotja Klimonova

Смерть
Неизвестно

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